Лавров раскрыл, какой шаг Киева поможет установить прочный мир на Украине

Прочный мир на Украине удастся установить после признания и оформления международно-правовым образом новых территориальных реалий.

Прочный мир на Украине удастся установить после признания и оформления международно-правовым образом новых территориальных реалий. Такое заявление в интервью индонезийской газете «Компас» сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что признать и оформить международно-правовым образом необходимо вхождение в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Лавров напомнил, что все они вошли в Россию по итогам референдумов.

Лавров добавил, что также необходимо обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Это условия, которые прописаны в декларации независимости страны 1990 года.

«И на основе которых украинская государственность была в свое время признана Россией и всем международным сообществом», — подчеркнул Лавров.

Бывший аналитик ЦРУ ранее раскрыл, чем закончится СВО.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

