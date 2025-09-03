По имеющейся информации, сейчас в распоряжении солдат Вооруженных сил РФ имеется большой арсенал оружия и боеприпасов ликвидированных ими ранее неонацистов. Как указали на РИА Новости, среди добытых трофеев присутствуют образцы вооружений и техники стран Североатлантического альянса, которыми пользовались радикалы.