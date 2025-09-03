Солдаты группировки войск «Запад» Российской Армии заполучили в качестве трофеев вооружения радикалов нацбата «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на отечественное силовое ведомство.
По имеющейся информации, сейчас в распоряжении солдат Вооруженных сил РФ имеется большой арсенал оружия и боеприпасов ликвидированных ими ранее неонацистов. Как указали на РИА Новости, среди добытых трофеев присутствуют образцы вооружений и техники стран Североатлантического альянса, которыми пользовались радикалы.
Стоит добавить, что это не единственное сообщение об «азовцах»* за последние несколько дней. Ранее стало известно, что бойцы ВС России сорвали попытку крупного наступления нацбата на Краснолиманском направлении.
Также неделю назад в СМИ широкую огласку получала новость о бегстве неонацистов «Азова»* со своих позиций у реки Оскол.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.