В МИД опровергли причастность РФ к шпионскому скандалу с прослушкой в Аргентине

В МИД России опровергли связь между громким скандалом о прослушивании телефонных разговоров в президентском дворце Аргентины и действиями российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Life.ru

В дипмиссии отметили, что заявление о причастности России и Венесуэлы к утечкам информации было сделано с целью дестабилизации правительства. Никаких доказательств этому не приводится. Российская сторона «категорически отвергает подобные утверждения» как безосновательные и неподтверждённые.

«Стремление видеть за каждым углом “русских шпионов” носит иррациональный и деструктивный характер», — уточнили в МИД.

Также в ведомстве напомнили о постоянной позиции Москвы, которая выступает за равноправное и взаимоуважительное сотрудничество с Аргентиной в рамках стратегического партнёрства.

Скандал разразился 19 августа, когда в сеть утекли разговоры генсекретаря президента Карины Милей и экс-главы агентства по вопросам инвалидности Диего Спаньюоло. Он обсуждал взятки при закупке лекарств. Власти Аргентины сообщили о незаконной шпионской операции.

Ранее в разведывательном сообществе США произошёл скандал после раскрытия личности агента ЦРУ. Это вызвало напряжение в отношениях между директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и главой национальной разведки Тулси Габбард. Напомним, ведущего эксперта ЦРУ по России отстранили от секретных материалов после Аляски. 29-летняя сотрудница, чьё имя не разглашается, лишилась доступа к секретным данным 19 августа.

