Лавров призвал к новой системе гарантий безопасности РФ и Украины

России и Украина нуждаются в создании новой системы гарантий безопасности. Соответствующие регламентированные условия должны стать частью «общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой в Евразии». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что сначала необходимо искоренить первопричины конфликта.

«Один из пунктов — устранение угрозы безопасности России из-за расширения НАТО и попыток втянуть Украину в “агрессивный военный блок”. Для прочного мира нужно признать и оформить на международном уровне присоединение к России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — процитировало слова главы МИД индонезийская газета «Компас».

В МИД РФ призвали признать новые территориальные реалии на Украине.

Также Лавров также отметил необходимость закрепления внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса Украины. По его словам, такие положения уже содержатся в декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года. Кроме этого, министр добавил, что Москва считает важным обеспечить права человека на территориях, находящихся под контролем Киева.

Вопрос гарантий безопасности неоднократно поднимался в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта. Ранее Сергей Лавров подчеркивал, что такие гарантии должны учитывать ключевые интересы России и основываться на консенсусе, а также напоминал, что Украина уже заявляла о готовности к нейтральному и внеблоковому статусу в проектах соглашений 2022 года.

