Лавров призвал к новой системе гарантий безопасности РФ и Украины

Также Лавров также отметил необходимость закрепления внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса Украины. По его словам, такие положения уже содержатся в декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года. Кроме этого, министр добавил, что Москва считает важным обеспечить права человека на территориях, находящихся под контролем Киева.