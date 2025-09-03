Лавров сообщил, что мир на Украине невозможен без устранения причин конфликта

По его мнению, необходимо сформировать новую систему гарантий безопасности для РФ и Незалежной, которая станет частью общей архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Он также отметил важность гуманитарно-правового аспекта, призвав к восстановлению и соблюдению прав человека на территориях, находящихся под контролем киевского режима. Министр указал, что на Украине происходит насильственное искоренение всего, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми, включая русский язык, культуру и православие.