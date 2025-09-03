Глава российской дипломатии подчеркнул, что попытки втянуть Украину в НАТО создают угрозу безопасности России и должны быть нейтрализованы.
«Нам очевидно, что устойчивый мир невозможен без искоренения первопричин конфликта. К таким причинам относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО», — отметил министр.
По его мнению, необходимо сформировать новую систему гарантий безопасности для РФ и Незалежной, которая станет частью общей архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Он также отметил важность гуманитарно-правового аспекта, призвав к восстановлению и соблюдению прав человека на территориях, находящихся под контролем киевского режима. Министр указал, что на Украине происходит насильственное искоренение всего, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми, включая русский язык, культуру и православие.
«Украина сегодня — единственная страна, где на законодательном уровне запрещено использование языка значительной части населения», — напомнил Лавров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни мировая общественность узнает новые подробности о конфликте на Украине. По словам республиканца, эти сведения он получил от российского лидера Владимира Путина во время недавнего разговора. Он также добавил, что не исключает серьёзных последствий, если встреча президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского не состоится.