«Выводы сделаем»: Лавров прокомментировал санкции Запада против России

По его словам, Запад своими действиями полностью подорвал к себе доверие и показал, что готов в ущерб экономике использовать торговлю как инструмент давления.
«В будущем они не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле с Россией, какой был в прошлом. Мы свои выводы сделаем», — отметил Лавров.
Глава МИД также подчеркнул, что Россия была и остаётся открытой к взаимодействию с партнёрами, если оно строится на основе взаимной выгоды и уважения национальных интересов друг друга. При этом он назвал отказ многих стран Евросоюза от торговли с Россией «прискорбным решением», которое наносит ущерб всем сторонам.
Ранее Сергей Лавров оценил стойкость Индии перед тарифами президента США Дональда Трампа. Вашингтон угрожал ввести повышенные тарифы против торговых партнёров России и уже сделал это в отношении Индии, которая является «особо привилегированным партнёром» и одним из крупнейших покупателей российских углеводородов. По словам министра, Нью-Дели сохраняет приверженность принципам свободной торговли, несмотря на давление.