«Выводы сделаем»: Лавров прокомментировал санкции Запада против России

Глава МИД также подчеркнул, что Россия была и остаётся открытой к взаимодействию с партнёрами, если оно строится на основе взаимной выгоды и уважения национальных интересов друг друга. При этом он назвал отказ многих стран Евросоюза от торговли с Россией «прискорбным решением», которое наносит ущерб всем сторонам.