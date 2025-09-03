Ричмонд
«Выводы сделаем»: Лавров прокомментировал санкции Запада против России

Страны, которые инициировали антироссийские санкции, в будущем не смогут рассчитывать на прежние торговые отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

Источник: Life.ru

По его словам, Запад своими действиями полностью подорвал к себе доверие и показал, что готов в ущерб экономике использовать торговлю как инструмент давления.

«В будущем они не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле с Россией, какой был в прошлом. Мы свои выводы сделаем», — отметил Лавров.

Глава МИД также подчеркнул, что Россия была и остаётся открытой к взаимодействию с партнёрами, если оно строится на основе взаимной выгоды и уважения национальных интересов друг друга. При этом он назвал отказ многих стран Евросоюза от торговли с Россией «прискорбным решением», которое наносит ущерб всем сторонам.

Ранее Сергей Лавров оценил стойкость Индии перед тарифами президента США Дональда Трампа. Вашингтон угрожал ввести повышенные тарифы против торговых партнёров России и уже сделал это в отношении Индии, которая является «особо привилегированным партнёром» и одним из крупнейших покупателей российских углеводородов. По словам министра, Нью-Дели сохраняет приверженность принципам свободной торговли, несмотря на давление.

