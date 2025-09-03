Путин приехал на парад в Пекине

По пути на трибуну он коротко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.
Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят сегодня в Пекине, в их числе — масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором примут участие лидеры иностранных государств.
Как рассказал журналистам представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин будет сидеть справа от лидера Китая, а место слева от него займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
Затем президент России продолжит серию двусторонних контактов. В частности, запланирована беседа с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо и с президентом Вьетнама Льонг Кыонгом. Не исключены и другие встречи.