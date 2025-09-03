Ричмонд
Путин приехал на парад в Пекине

ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2024

По пути на трибуну он коротко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.

Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят сегодня в Пекине, в их числе — масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором примут участие лидеры иностранных государств.

Как рассказал журналистам представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин будет сидеть справа от лидера Китая, а место слева от него займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

Затем президент России продолжит серию двусторонних контактов. В частности, запланирована беседа с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо и с президентом Вьетнама Льонг Кыонгом. Не исключены и другие встречи.

