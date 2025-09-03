«Прочный фундамент»: глава СВР — о памяти событий Второй мировой войны

Память о событиях Второй мировой войны имеет ключевое значение для поддержания архитектуры глобальной безопасности. Об этом заявил председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в обращении к участникам международной научно-практической конференции «Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы», проходящей в рамках Восточного экономического форума.
«Полагаю, что память о событиях Второй мировой войны по-прежнему имеет огромное значение в контексте поддержания архитектуры глобальной безопасности. Рассматриваем ее и как прочный фундамент международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил Нарышкин.
Он также подчеркнул, что народы Советского Союза и Китая, пройдя через беспрецедентно тяжёлые испытания, сумели отстоять свою независимость и при этом, как известно, «понесли наибольшие потери».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одним из главных приоритетов государства остается бережное отношение к историческому, культурному и духовному наследию страны.