«Прочный фундамент»: глава СВР — о памяти событий Второй мировой войны

Память о событиях Второй мировой войны имеет ключевое значение для поддержания архитектуры глобальной безопасности. Об этом заявил председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в обращении к участникам международной научно-практической конференции «Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы», проходящей в рамках Восточного экономического форума.