Путин прибыл в Пекин на парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где сегодня проходит масштабный военный парад, посвящённый 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.

Источник: Life.ru

Глава российского государства прошёл по красной ковровой дорожке через ворота Дуаньмэнь, где его вместе с другими лидерами встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга. После совместного фотографирования делегации поднялись на трибуны площади Тяньаньмэнь.

На параде продемонстрируют более 45 расчётов НОАК, включая новые ракеты, танки, авиацию и беспилотные системы. Церемония продлится около 70 минут. Вместе с Путиным и Си Цзиньпином её посетят лидер КНДР Ким Чен Ын и главы ещё 24 государств.

Ранее Life.ru писал, что Путин прибыл в Китай с четырёхдневным визитом 31 августа. За это время он уже провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, обсудив торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также вопросы безопасности. Китай и Россия подтвердили курс на стратегическое партнёрство.

