Путин прибыл в Пекин на парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны

Ранее Life.ru писал, что Путин прибыл в Китай с четырёхдневным визитом 31 августа. За это время он уже провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, обсудив торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также вопросы безопасности. Китай и Россия подтвердили курс на стратегическое партнёрство.