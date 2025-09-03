Президент Польши Навроцкий едет в Вашингтон, где встретится с Трампом

Президент Польши Кароль Навроцкий, не участвовавший в августовской встрече Дональда Трампа с лидерами Евросоюза, отправляется в свой первый зарубежный визит в США.
В Вашингтоне он проведет переговоры с американским лидером, где в повестке обозначены вопросы военной и энергетической безопасности Польши, а также ситуация вокруг Украины.
Ранее Навроцкий уже встречался с Трампом в период его предвыборной кампании, а после вступления в должность польский президент дважды обсуждал с ним актуальные темы в телефонном формате.
Между тем Варшава попросила Вашингтон, которые в 2026 году будут председательствовать в G20, пригласить её на саммит группы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции во время визита в Майами.