Президент Польши Навроцкий едет в Вашингтон, где встретится с Трампом

Навроцкий уже встречался с Трампом в период его предвыборной кампании.

Источник: Аргументы и факты

Президент Польши Кароль Навроцкий, не участвовавший в августовской встрече Дональда Трампа с лидерами Евросоюза, отправляется в свой первый зарубежный визит в США.

В Вашингтоне он проведет переговоры с американским лидером, где в повестке обозначены вопросы военной и энергетической безопасности Польши, а также ситуация вокруг Украины.

Ранее Навроцкий уже встречался с Трампом в период его предвыборной кампании, а после вступления в должность польский президент дважды обсуждал с ним актуальные темы в телефонном формате.

Между тем Варшава попросила Вашингтон, которые в 2026 году будут председательствовать в G20, пригласить её на саммит группы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции во время визита в Майами.

