Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в военном параде. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Владимир Путин займет место по правую руку от Си Цзиньпина, а Ким Чен Ын — по левую.
Далее график российского президента включает серию двусторонних встреч. Среди запланированных — переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и президентом Вьетнама Льонг Кыонгом. Возможны и другие встречи.
Напомним, что официальный визит Владимира Путина в Китай стартовал 2 сентября. Си Цзиньпин лично встретит российского лидера в Пекине в статусе ключевого и наиболее почетного гостя в рамках праздничных мероприятий.
3 сентября в Пекине начался военный парад в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. KP.RU ведет прямую трансляцию мероприятия.