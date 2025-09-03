Ричмонд
Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине

Путин прибыл в Пекин для участия в параде по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в военном параде. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Владимир Путин займет место по правую руку от Си Цзиньпина, а Ким Чен Ын — по левую.

Далее график российского президента включает серию двусторонних встреч. Среди запланированных — переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и президентом Вьетнама Льонг Кыонгом. Возможны и другие встречи.

Напомним, что официальный визит Владимира Путина в Китай стартовал 2 сентября. Си Цзиньпин лично встретит российского лидера в Пекине в статусе ключевого и наиболее почетного гостя в рамках праздничных мероприятий.

3 сентября в Пекине начался военный парад в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. KP.RU ведет прямую трансляцию мероприятия.

