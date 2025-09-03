Губернатор Иллинойса дерзко ответил Трампу на предложение отправить армию в Чикаго

Прицкер отметил, что американский лидер, делая громкие заявления, пытается давить на губернаторов.
«Мне известно, что президент Трамп любит появляться на телевидении и умолять меня позвонить ему и попросить у него войска. Я нахожу это невероятно странным, поскольку Чикаго не хочет видеть военнослужащих на наших улицах», — сказал он.
Губернатор также резко раскритиковал политику республиканца, заявив, что хозяин Белого дома — «последний человек в Америке, который заботится о семьях в южной и западной частях Чикаго». По его словам, вместо реальной помощи американский лидер урезает финансирование программ по предотвращению насилия и допускает массовый оборот оружия.
Ранее Дональд Трамп заявил о планах ввести силы Национальной гвардии в Чикаго для борьбы с рекордным уровнем преступности. По его словам, единственным способом стабилизировать ситуацию является привлечение национальной гвардии. Президент заявил, что войска должны быть введены в город «в кратчайшие сроки». Губернатора Прицкера американский лидер назвал «психом» из-за его отказа от федеральной помощи в борьбе с преступностью.