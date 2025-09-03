Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Иллинойса дерзко ответил Трампу на предложение отправить армию в Чикаго

Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер публично ответил президенту США Дональду Трампу на его инициативу ввести войска национальной гвардии в Чикаго. По словам политика, жители города не желают видеть военных на улицах.

Источник: Life.ru

Прицкер отметил, что американский лидер, делая громкие заявления, пытается давить на губернаторов.

«Мне известно, что президент Трамп любит появляться на телевидении и умолять меня позвонить ему и попросить у него войска. Я нахожу это невероятно странным, поскольку Чикаго не хочет видеть военнослужащих на наших улицах», — сказал он.

Губернатор также резко раскритиковал политику республиканца, заявив, что хозяин Белого дома — «последний человек в Америке, который заботится о семьях в южной и западной частях Чикаго». По его словам, вместо реальной помощи американский лидер урезает финансирование программ по предотвращению насилия и допускает массовый оборот оружия.

Ранее Дональд Трамп заявил о планах ввести силы Национальной гвардии в Чикаго для борьбы с рекордным уровнем преступности. По его словам, единственным способом стабилизировать ситуацию является привлечение национальной гвардии. Президент заявил, что войска должны быть введены в город «в кратчайшие сроки». Губернатора Прицкера американский лидер назвал «психом» из-за его отказа от федеральной помощи в борьбе с преступностью.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше