Путин принял участие в военном параде в Пекине

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в военном параде, посвященном 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Мероприятие проходит на площади Тяньаньмэнь с участием лидеров иностранных государств. Об этом стало известно в среду, 3 сентября.

По информации представителя Кремля Юрия Ушакова, Владимир Путин будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина, а слева от китайского лидера место займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

После участия в параде президент России продолжит серию двусторонних встреч. В частности, запланированы переговоры с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо и президентом Вьетнама Льонг Кыонгом. Не исключено проведение и других встреч, передает РИА Новости.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын примут участие в торжествах, посвященных окончанию Второй мировой войны. Москва рассчитывает, что после этих мероприятий лидеры продолжат диалог и поддержат двусторонние контакты на высоком уровне.

