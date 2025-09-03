Путин принял участие в военном параде в Пекине

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в военном параде, посвященном 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Мероприятие проходит на площади Тяньаньмэнь с участием лидеров иностранных государств. Об этом стало известно в среду, 3 сентября.