Губернатор Иллинойса жестко ответил Трампу по поводу введения нацгвардии в Чикаго

Жители Чикаго не хотят видеть армию в своем городе. Об этом на фоне слов президента США Дональда Трампа о решении направить в Чикаго войска национальной гвардии заявил губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер.
«Президент Трамп любит появляться на телевидении и умолять меня позвонить ему и попросить у него войска. Я нахожу это невероятно странным, поскольку Чикаго не хочет видеть военных на наших улицах», — заявил Прицкер.
Руководитель штата также назвал Трампа «последним человеком в стране, кто заботится о семьях в Чикаго». Прицкер добавил, что если бы Трампа волновала безопасность американцев, то он бы не стал «сокращать 800 млн долларов организациями по предотвращению насилия».
Ранее мэр Чикаго решил противодействовать «репрессиям Трампа».
