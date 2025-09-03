Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Иллинойса жестко ответил Трампу по поводу введения нацгвардии в Чикаго

Жители Чикаго не хотят видеть армию в своем городе.

Жители Чикаго не хотят видеть армию в своем городе. Об этом на фоне слов президента США Дональда Трампа о решении направить в Чикаго войска национальной гвардии заявил губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер.

«Президент Трамп любит появляться на телевидении и умолять меня позвонить ему и попросить у него войска. Я нахожу это невероятно странным, поскольку Чикаго не хочет видеть военных на наших улицах», — заявил Прицкер.

Руководитель штата также назвал Трампа «последним человеком в стране, кто заботится о семьях в Чикаго». Прицкер добавил, что если бы Трампа волновала безопасность американцев, то он бы не стал «сокращать 800 млн долларов организациями по предотвращению насилия».

Ранее мэр Чикаго решил противодействовать «репрессиям Трампа».

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше