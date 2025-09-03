Российские военные объекты НАТО в Финляндии станут первоочередными целями в случае конфликта, заявил Герой России Сергей Липовой, председатель «Офицеров России». По его словам, после вступления Финляндии в альянс страна утратила политическую и военно-экономическую самостоятельность и теперь выполняет решения НАТО и ЕС. Это приведёт к размещению на её территории баз и командных пунктов блока, что создаёт прямую угрозу для России. Об этом пишет ТАСС.
«Все военные объекты НАТО в Финляндии являются законными целями для России и будут уничтожены в первую очередь», — подчеркнул Липовой. Он также напомнил, что Финляндия повторяет исторические ошибки прошлого века, когда находилась под влиянием нацистской Германии.
