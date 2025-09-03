Путин и Си Цзиньпин прибыли на парад по случаю 80-летия Победы во Второй Мировой

Президент Российской Федерации Владимир Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин прибыли на торжественный парад в Пекине. Подробности приводят РИА Новости.
«…Масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором примут участие лидеры иностранных государств», — отметили в информагентстве.
На РИА Новости напомнили, что праздничное мероприятие посвящено 80-летию Победы во Второй Мировой войне и освобождению Китая от оккупации милитаристской Японией.
Важно добавить, что Президент Владимир Путин посетил Поднебесную не только для участия в торжественном параде. Ранее военный эксперт Тимур Сыртланов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, почему российский лидер в ходе своего визита в Китай сможет согласовать с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном повторную отправку бойцов Вооруженных сил страны в зону спецоперации на Украине.
