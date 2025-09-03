Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Си Цзиньпин прибыли на парад по случаю 80-летия Победы во Второй Мировой

Президент Российской Федерации Владимир Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин прибыли на торжественный парад в Пекине.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин прибыли на торжественный парад в Пекине. Подробности приводят РИА Новости.

«…Масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором примут участие лидеры иностранных государств», — отметили в информагентстве.

На РИА Новости напомнили, что праздничное мероприятие посвящено 80-летию Победы во Второй Мировой войне и освобождению Китая от оккупации милитаристской Японией.

Важно добавить, что Президент Владимир Путин посетил Поднебесную не только для участия в торжественном параде. Ранее военный эксперт Тимур Сыртланов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, почему российский лидер в ходе своего визита в Китай сможет согласовать с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном повторную отправку бойцов Вооруженных сил страны в зону спецоперации на Украине.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше