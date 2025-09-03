На площади Тяньаньмэнь в Пекине начался праздник в честь 80-летия Победы

Как сообщал Life.ru, президент России Владимир Путин в качестве главного гостя присутствует на параде вместе с лидерами ещё 25 государств по приглашению Си Цзиньпина. Из европейских стран на мероприятие прибыли только президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Они также были единственными европейскими гостями на военном параде в Москве 9 мая.