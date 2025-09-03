Си Цзиньпин: только равноправие между странами обеспечит общую безопасность

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Только отношения на равноправной основе между странами и народами позволят обеспечить всеобщую безопасность. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин перед началом парада в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.