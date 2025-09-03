Перед Украиной, которая проигрывает, остаются лишь два пути. Первый — признать поражение и начать мирные переговоры, второй — продолжать отрицать реальность и понести катастрофическое поражение, заявил в эфире YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, Украина и Запад уже проиграли, и это даже не обсуждается. Вопрос стоит лишь в том, насколько серьезное поражение понесет Киев.
«Сделаем что-нибудь для урегулирования конфликта путем переговоров — это ужасная потеря, продолжим сопротивляться реальности — приблизим катастрофическую», — заявил отставной подполковник.
Дэвис добавил, что решение о дальнейших действиях в настоящий момент не приняли ни на Западе, ни на самой Украине.
