Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора

ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании «заговора» против США.

Источник: Reuters

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы месте смотреть военный парад.

«Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержке и “крови”, которые Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика… Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Си Цзиньпин, выступая на военном параде в Пекине, не упомянул США, но поблагодарил все страны за вклад в победу.

При этом во вторник Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании «оси» Китая и России против интересов Вашингтона.

Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе — масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше