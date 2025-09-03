Франция намерена выдать Германии украинца, подозреваемого в подрыве Севпотоков

Слушание «технически подходит» для рассмотрения вопроса о выдаче или отказе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката подозреваемого.
Кузнецов и его адвокат планируют до заседания ознакомиться с документами обвинения, которые поступили из Германии, и разработать стратегию защиты. После ареста у итальянских судебных органов есть два месяца, чтобы принять решение по делу.
Ранее в бундестаге обвинили ФРГ в сговоре по делу о подрыве «Северных потоков». Берлин может потребовать компенсацию с виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако власти Германии на это не пойдут. По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффена Котре, федеральное правительство Германии продолжает поддерживать Украину «любой ценой» и не намерено переквалифицировать диверсию в террористический акт.