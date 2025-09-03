Ричмонд
Франция намерена выдать Германии украинца, подозреваемого в подрыве Севпотоков

Апелляционный суд Болоньи в среду рассмотрит экстрадицию гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию. Запрос поступил от местной прокуратуры в связи с подрывом газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

Источник: Life.ru

Слушание «технически подходит» для рассмотрения вопроса о выдаче или отказе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Кузнецов и его адвокат планируют до заседания ознакомиться с документами обвинения, которые поступили из Германии, и разработать стратегию защиты. После ареста у итальянских судебных органов есть два месяца, чтобы принять решение по делу.

Ранее в бундестаге обвинили ФРГ в сговоре по делу о подрыве «Северных потоков». Берлин может потребовать компенсацию с виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако власти Германии на это не пойдут. По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффена Котре, федеральное правительство Германии продолжает поддерживать Украину «любой ценой» и не намерено переквалифицировать диверсию в террористический акт.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
