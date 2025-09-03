«Пусть у председателя Си [Цзиньпина] и замечательного народа Китая будет великолепный и незабываемый праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал он в социальной сети Truth Social.
Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет Путину и Ким Чен Ыну
ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал председателя КНР Си Цзиньпина не забывать американскую помощь во Второй мировой войне, а также попросил его передать привет присутствующим на военном параде в Пекине президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну.