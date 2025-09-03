Ричмонд
Вучич признался в трудностях перед встречей с Путиным: сербский лидер заявил о риске для своей страны

Blic: Вучич перечислил трудности подготовки к встрече с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о трудностях, с которыми он столкнулся при подготовке к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, причиной сложностей стала разница в размерах двух государств и статусах сторон. Об этом пишет газета Blic.

Вучич отметил, что беседа с российским президентом является не простым обменом мнениями, а сложным и детальным процессом, требующим серьезной подготовки. Он подчеркнул, что представляет маленькую страну и в каждом своем слове должен заботиться о ее интересах, чтобы избежать ошибок и не навредить государству.

«Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране», — подчеркнул он.

Встреча Путина и Вучича состоялась в Пекине во вторник 2 сентября. Сербский лидер подтвердил сохранение Сербией отказа от введения санкций против России. Также стороны достигли договоренности о совместной защите сербской нефтяной компании NIS от санкционного давления со стороны США. Кроме того, Вучич выразил заинтересованность в участии российских компаний, таких как РЖД и Росатом, на рынке Сербии.

Напомним, в прошлый раз политики встречались в Москве 9 мая после парада Победы на Красной площади. В тот раз первым слово взял Путин. Он поблагодарил Вучича за то, что, несмотря на давление Запада, политик решился посетить Москву. А также отметил, что Сербия придерживается независимой политики и этот шаг нужно уважать.

2 сентября президент Сербии также пообщался с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным. В беседе с ним он подчеркнул, что считает Владимира Путина дорогим другом Белграда. Поэтому всегда рад возможности встретиться с ним и провести переговоры.

Российский лидер находится в Китае. Там у него продолжается официальный визит. Поездка главы государства началась с Тяньцзиня, где он выступил на саммите ШОС, а также провел переговоры с несколькими мировыми лидерами.

