Появилось фото гостей парада к 80-летию окончания Второй мировой войны

В Пекине к 80-летию завершения Второй мировой войны и победы над империалистической Японией прошло торжественное мероприятие, по итогам которого участники сделали общее фото.
На снимке президент России Владимир Путин запечатлён рядом с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой — он стоит по правую руку от лидера Китая.
С другой стороны рядом с Си расположился северокорейский руководитель Ким Чен Ын, а чуть дальше в ряду — президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такое расположение гостей подчеркивает высокий статус делегаций, занявших центральные места на церемонии.
Ранее стало известно, почему Япония не стала направлять официальную делегацию на военный парад в Пекине, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны.