Появилось фото гостей парада к 80-летию окончания Второй мировой войны

С другой стороны рядом с Си расположился северокорейский руководитель Ким Чен Ын, а чуть дальше в ряду — президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такое расположение гостей подчеркивает высокий статус делегаций, занявших центральные места на церемонии.