Министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил условия для установления прочного мира, заявив об этом в интервью индонезийской газете «Компас», которое было опубликовано на сайте МИД.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, для достижения мира необходимо выполнить ряд условий. Прежде всего, Лавров указал на необходимость признания и оформления в международно-правовом порядке новых территориальных реалий. Он напомнил о вхождении в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов.
Кроме того, для достижения мира на Украине, как добавил министр, следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны, говорится в интервью.
Ранее западные СМИ уже писали, что главные требования России в отношении Украины включают отказ Киева от Восточного Донбасса, неприсоединение к НАТО, сохранение нейтралитета и отсутствие западных войск на территории страны.
До этого появились сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает признание Украиной всей территории Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский отверг это предложение.