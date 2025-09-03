Лавров: Мир наступит при признании новых регионов РФ и нейтралитета Украины

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, для достижения мира необходимо выполнить ряд условий. Прежде всего, Лавров указал на необходимость признания и оформления в международно-правовом порядке новых территориальных реалий. Он напомнил о вхождении в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов.