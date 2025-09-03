Ричмонд
Лавров: Мир наступит при признании новых регионов РФ и нейтралитета Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил условия для установления прочного мира, заявив об этом в интервью индонезийской газете «Компас», которое было опубликовано на сайте МИД.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, для достижения мира необходимо выполнить ряд условий. Прежде всего, Лавров указал на необходимость признания и оформления в международно-правовом порядке новых территориальных реалий. Он напомнил о вхождении в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов.

Кроме того, для достижения мира на Украине, как добавил министр, следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны, говорится в интервью.

Ранее западные СМИ уже писали, что главные требования России в отношении Украины включают отказ Киева от Восточного Донбасса, неприсоединение к НАТО, сохранение нейтралитета и отсутствие западных войск на территории страны.

До этого появились сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает признание Украиной всей территории Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский отверг это предложение.

Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
