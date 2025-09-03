Си Цзиньпин заявил, что Китай стоит на правильной стороне истории

«Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и прогресса человеческой цивилизации, придерживается пути мирного развития и работает сообща с народами всех стран, чтобы построить Сообщество единой судьбы для всего человечества», — заявил Си Цзиньпин.
Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине проводит военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские «медики» из «отряда 731» проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.