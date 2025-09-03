Ричмонд
Автоэксперт Кадаков: «Аурус» Путина, где он общался с Моди, защищен РЭБ

Путин и Моди вместе поехали на переговоры после мероприятий в рамках саммита ШОС.

Источник: Аргументы и факты

Общение президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в автомобиле российского лидера «Аурус» было абсолютно безопасным, сообщил в разговоре с aif.ru главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Напомним, Путин сейчас находится в Китае, куда он прилетел 31 августа. Он и Моди после мероприятий в рамках саммита ШОС поехали на переговоры на одном автомобиле «Аурус».

Индийский премьер опубликовал соответствующее фото в социальных сетях. В кадре он и Путин сидят на пассажирских сиденьях и улыбаются.

«Подобное общение абсолютно безопасно, поскольку и в “Аурусе”, и в машинах сопровождения есть системы радиоэлектронной борьбы», — отметил эксперт.

Автомобиль Путина, как сообщалось ранее, передвигается в Китае с местными номерами.

Кадаков в разговоре с aif.ru расшифровал значение президентских номеров.

