Военный парад победы начался в Пекине

На площади Тяньаньмэнь в центре Пекина началось торжественное шествие воинских колонн после того, как председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин завершил смотр войск.
Впереди парадной процессии прошли подразделения, представляющие сухопутные силы, флот и авиацию Народно-освободительной армии Китая. В небе над столицей появились самолеты, пронёсшие полотнища с цифрой 80, обозначающей восьмидесятую годовщину победы в войне против японской агрессии. По главной улице Чанъаньцзе выстроилась военная техника, экипажи которой заняли свои места, готовясь к движению.
3 сентября НОАК проводит на площади Тяньаньмэнь масштабное военное действо, приуроченное к 80-летию победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и в мировой борьбе с фашизмом. Среди гостей — Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, а также лидеры и главы правительств ещё 24-х стран. Подобные церемонии стали традицией с 1949 года, времени основания Китайской Народной Республики.
В параде задействовано свыше десяти тысяч военнослужащих, сотни боевых самолётов и единиц наземной техники. Площадь примет 45 строевых колонн, в числе которых миротворцы, участвующие в миссиях под эгидой Организации Объединённых Наций.
Зрители станут свидетелями демонстрации самых современных ракетных комплексов, танков, авиационных систем и беспилотных аппаратов китайской разработки. ВВС представят несколько моделей новейших самолётов, часть которых покажут широкой публике впервые. Завершением станет выступление 14-ти рядов военного оркестра, число которых символизирует годы войны, а в передних рядах зазвучат горны 80-ти музыкантов — в память о юбилейной годовщине Великой Победы.
