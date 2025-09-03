Военный парад победы начался в Пекине

3 сентября НОАК проводит на площади Тяньаньмэнь масштабное военное действо, приуроченное к 80-летию победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и в мировой борьбе с фашизмом. Среди гостей — Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, а также лидеры и главы правительств ещё 24-х стран. Подобные церемонии стали традицией с 1949 года, времени основания Китайской Народной Республики.