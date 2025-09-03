Ричмонд
«Строят заговор против США»: Трамп передал привет Путину и Ким Чен Ыну в Пекине

Американский Президент Дональд Трамп попросил Си Цзиньпина, главу КНР, обратиться от его имени к лидерам России и Корейской Народно-Демократической Республики.

Американский Президент Дональд Трамп попросил Си Цзиньпина, главу КНР, обратиться от его имени к лидерам России и Корейской Народно-Демократической Республики. Соответствующую публикацию он сделал на аккаунте в личной соцсети Truth Social.

«…Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые строят заговор против Соединенных Штатов Америки», — обратился Дональд Трамп к руководителю Китая.

Хозяин Белого дома дополнительно поздравил граждан КНР и лично Председателя Си Цзиньпина с праздником по случаю 80-летия Победы во Второй Мировой войне.

Сам же Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай несколькими днями ранее на бронепоезде.

Торжественный парад на площади Тяньаньмэнь начался в 04:00 по Московскому времени. Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын вместе принимают участие в праздничном мероприятии.

