«Судьбы человечества тесно связаны»: Си Цзиньпин раскрыл принципы международной безопасности

Выступление Си Цзиньпина прозвучало на торжественном мероприятии в Пекине, посвящённом 80-й годовщине окончания войны сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Ранее лидер КНР напомнил миру о вкладе китайского народа в победу во Второй мировой войне. По его словам, именно мужество и стойкость китайцев стали одним из ключевых факторов в борьбе с японскими захватчиками и в общей победе.