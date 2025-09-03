Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Судьбы человечества тесно связаны»: Си Цзиньпин раскрыл принципы международной безопасности

Перед началом парада, посвящённого 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, председатель КНР Си Цзиньпин сделал заявление о будущем международных отношений.

Источник: Life.ru

По словам китайского лидера, глобальная стабильность возможна лишь тогда, когда страны строят отношения на равных условиях. Он подчеркнул, что мир — это не только отсутствие боевых действий, но и умение договариваться, уважать партнёров и учитывать интересы разных народов.

Си Цзиньпин добавил, что человечество связано общей судьбой. Равноправие и гармония, отметил он, способны устранить причины конфликтов и не допустить повторения трагических страниц истории.

«История напоминает нам, что судьбы всего человечества тесно связаны», — напомнил председатель КНР.

Выступление Си Цзиньпина прозвучало на торжественном мероприятии в Пекине, посвящённом 80-й годовщине окончания войны сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Ранее лидер КНР напомнил миру о вкладе китайского народа в победу во Второй мировой войне. По его словам, именно мужество и стойкость китайцев стали одним из ключевых факторов в борьбе с японскими захватчиками и в общей победе.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше