Неожиданно раскрыта яркая метафора премьера Словакии о странах ЕС и жабе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с президентом России Владимиром Путиным прибегнул к яркой метафоре, чтобы описать Европейский союз. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Фицо сравнил страны ЕС с «жабой на дне колодца», лишённой возможности видеть происходящее вокруг.
Как пояснил представитель Кремля, премьер сослался на выражение из словацкого фольклора, желая подчеркнуть ограниченное восприятие Европейским союзом мировых процессов. По его словам, эта аллегория отражает представление о существе, которое, сидя на дне колодца, не ведает о том, что происходит наверху.
Уточняется, что высказывание прозвучало в ходе разговора, где обсуждались итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае и формат «ШОС плюс».
Песков отметил, что обе стороны сочли переговоры содержательными, а словацкий премьер именно таким образом оценил позицию многих европейских государств.
