Психолог Ланг объяснил смысл кубика, как у Путина в руках на встрече с Фицо

Девайсы фиджет-кубики (Fidget Cube), как один из тех, который президент России Владимир Путин держал в руках во время встречи с главой правительства Словакии Робертом Фицо, помогают сосредоточиться на решении задачи, сообщил в беседе с aif.ru психолог Сергей Ланг.
Напомним, встреча двух лидеров прошла в Китае в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Путин находится там с четырехдневным визитом с 31 августа.
На видео со встречи пользователи Сети заметили необычное устройство, которое Владимир Путин держал в правой руке. Вероятнее всего, это был фиджет-кубик — устройство, на гранях которого находятся различные механизмы — кнопки, рычажки, колесики.
«Подобные кубики помогают снять стресс, успокоиться и сосредоточиться на разговоре или выполнении какого-либо действия. Для этих целей подойдут и другие занятия, выполняющиеся именно пальцами, например, любые другие подобные гаджеты, собирание пазлов или конструктора, некоторые элементы домашней уборки — протирание пыли», — отметил специалист.
Ланг в качестве примера привел также четки, которые используют мусульмане. Перебирание шариков в руке помогает успокоиться и сосредоточиться.
Кроме того, подобные устройства развивают мелкую моторику.
