Психолог Ланг объяснил смысл кубика, как у Путина в руках на встрече с Фицо

По словам специалиста, фиджет-кубики помогают сосредоточиться.

Источник: Аргументы и факты

Девайсы фиджет-кубики (Fidget Cube), как один из тех, который президент России Владимир Путин держал в руках во время встречи с главой правительства Словакии Робертом Фицо, помогают сосредоточиться на решении задачи, сообщил в беседе с aif.ru психолог Сергей Ланг.

Напомним, встреча двух лидеров прошла в Китае в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Путин находится там с четырехдневным визитом с 31 августа.

На видео со встречи пользователи Сети заметили необычное устройство, которое Владимир Путин держал в правой руке. Вероятнее всего, это был фиджет-кубик — устройство, на гранях которого находятся различные механизмы — кнопки, рычажки, колесики.

«Подобные кубики помогают снять стресс, успокоиться и сосредоточиться на разговоре или выполнении какого-либо действия. Для этих целей подойдут и другие занятия, выполняющиеся именно пальцами, например, любые другие подобные гаджеты, собирание пазлов или конструктора, некоторые элементы домашней уборки — протирание пыли», — отметил специалист.

Ланг в качестве примера привел также четки, которые используют мусульмане. Перебирание шариков в руке помогает успокоиться и сосредоточиться.

Кроме того, подобные устройства развивают мелкую моторику.

Ранее автоэксперт Кадаков объяснил значение китайских номеров на «Аурусе» Путина.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше