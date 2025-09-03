Китай представил на параде свою ядерную триаду

ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.
«Перед нами проходит первая колонна ракет с ядерными боеголовками. Впервые представлены вместе ракеты воздушного базирования “Цзинлэй-1”, межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования “Цзюйлан-3”, межконтинентальные ракеты наземного базирования “Дунфэн-61” и межконтинентальные ракеты наземного базирования “Дунфэн-31”, — указал комментатор трансляции.
В свою очередь, государственное агентство Синьхуа подчеркнуло, что «Китай на военном параде по случаю Дня Победы в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады».
Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские «медики» из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.