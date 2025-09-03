Оппозиция ФРГ потребовала компенсаций за диверсию на «Северных потоках»: депутат обвинил правительство в сокрытии информации

Депутат также сообщил, что ответственные за расследование представители правительства отказались предоставлять парламенту дополнительную информацию, ссылаясь на угрозу национальным интересам. Котре отметил, что корабли ВМС Германии прибыли на место происшествия слишком поздно и без необходимого оборудования. Он указал на отсутствие сотрудничества со спецслужбами Дании и Швеции, а также запросов к властям США.