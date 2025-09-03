Депутат комитета по экономике и энергетике бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что правительству ФРГ следовало бы потребовать компенсацию с виновных во взрывах газопроводов «Северный поток». При этом парламентарий выразил уверенность, что власти Германии делать этого не станут. Его слова передает РБК.
По словам Котре, Берлин продолжит поддержку Украины любой ценой, несмотря на вскрывшиеся детали об организаторах диверсии. Он считает, что правительство озабочено нанесением максимального ущерба России, поэтому вряд ли переквалифицирует взрывы в террористический акт, чтобы потребовать компенсаций.
Депутат также сообщил, что ответственные за расследование представители правительства отказались предоставлять парламенту дополнительную информацию, ссылаясь на угрозу национальным интересам. Котре отметил, что корабли ВМС Германии прибыли на место происшествия слишком поздно и без необходимого оборудования. Он указал на отсутствие сотрудничества со спецслужбами Дании и Швеции, а также запросов к властям США.
Другой депутат от АдГ Марк Бернхард заявил, что использование «Северных потоков» отвечает интересам Германии. Он призвал отремонтировать трубопроводы, выдать разрешения на эксплуатацию и защитить их от возможных новых атак, указав, что один из трубопроводов «Северного потока-2» может закрыть потребности более 30 миллионов потребителей газа в Германии.
Напомним, правоохранительные органы Германии завершили расследование дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Они идентифицировали всех членов диверсионной группы. Все подозреваемые являются гражданами Украины. В группу диверсантов входили четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и ранее арестованный в Италии Сергей Кузнецов, чья роль не раскрывается.
Беспрецедентные повреждения трех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были зафиксированы 26 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин уже давно назвал виновных в диверсии, по его словам, нужно искать того, кому это было выгодно. Другими словами, за этим стояла администрация бывшего президента США Джо Байдена.