Автор хита «Третье сентября» оказался в базе украинского экстремистского сайта

Украина внесла заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского в базу своего сайта «Миротворец»* (признан экстремистским в РФ). Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняется, известный российский певец был внесен в базу сайта еще в 2017 году за посещение Крыма. К слову, в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский также ввел против Шуфутинского санкции.
Шуфутинский, которому сейчас 77 лет, получил звание заслуженного артиста РФ в 2013 году. За годы своего творчества музыкант выпустил порядка 30 сольных альбомов.
Наибольшую популярность Шуфутинскому принесла песня «Третье сентября», ставшая главным хитом артиста. Композиция впервые была исполнена в 1993 году, но спустя годы не потеряла своей популярности.
Читайте также: Актрису Александру Бортич внесли в базу «Миротворца»* за фильм «Викинг».
*Cайт Миротворец признан экстремистским на территории РФ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.