Си Цзиньпин поблагодарил иностранные государства за помощь в борьбе с агрессией

Выступление китайского лидера стало началом торжественных мероприятий, включающих военный парад на площади Тяньаньмэнь. На него пригласили военных и ветеранов, а также представителей других стран. Как ранее писал Life.ru, президент РФ Владимир Путин находится на одной трибуне с председателем КНР и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Российский президент перекинулся парой слов с Си Цзиньпином перед началом парада.