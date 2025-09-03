Политолог Блохин раскрыл, что ждет Украину после саммита ШОС

Соединенные Штаты Америки могут выйти из урегулирования украинского кризиса, но это в большей мере связано с тем, что Вашингтон не имеет никакой выгоды. Об этом заявил aif.ru политолог-американист Константин Блохин, отвечая на вопрос о возможной судьбе Украины после саммита ШОС.
«США выйдут из украинского конфликта не из-за итогов саммита, а из-за затянувшегося мирного процесса и отсутствия выгоды для страны. Причина не в самом саммите, а в усталости администрации от урегулирования, которое не приносит конкретных выгод США», — сказал Блохин.
Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что саммит ШОС заставит США выйти из украинского конфликта.
Напомним, с 31 августа по 1 сентября в Китае прошел 25-й саммит ШОС. В мероприятии приняли участие более 30 глав государств и международных организаций.