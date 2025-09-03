Эксперт Фонарев раскрыл детали общения Путина и Моди в «Аурусе» в КНР

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной поездки на автомобиле российского лидера «Аурус» могли общаться на английском языке без участия переводчика. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил глава штаб-квартиры Национальной ассоциации телохранителей России Алексей Фонарев.
Напомним, Путин сейчас находится с официальным четырехдневным визитом в Китае, куда он прилетел 31 августа. Он и Моди после мероприятий в рамках саммита ШОС поехали на переговоры на одном автомобиле «Аурус».
Соответствующую фотографию премьер Индии опубликовал в соцсетях, добавив, что беседы с Путиным «всегда содержательны».
Фонарев, комментируя эту поездку, отметил, что для хозяина автомобиля такие переговоры всегда безопасны, а гость, садясь в машину, демонстрирует особое доверие.
«Вероятнее всего, Путин и Моди во время поездки говорили на английском языке. У них вряд ли была необходимость в переводчике. Водитель “Ауруса” не мог выполнять функционал переводчика во время поездки, поскольку у него в данном случае совершенно другие задачи. Теоретически переводчик мог все же присутствовать в машине, там два основных места для пассажиров и столик для работы, может быть и третье место, для помощника, но оно, вероятно, выглядит как приставное», — отметил эксперт.
Ранее стало известно, что автомобиль Путина по Китаю передвигается с местными номерами. Автоэксперт Кадаков расшифровал для aif.ru значение президентского номера.