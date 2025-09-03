Эксперт Фонарев раскрыл детали общения Путина и Моди в «Аурусе» в КНР

«Вероятнее всего, Путин и Моди во время поездки говорили на английском языке. У них вряд ли была необходимость в переводчике. Водитель “Ауруса” не мог выполнять функционал переводчика во время поездки, поскольку у него в данном случае совершенно другие задачи. Теоретически переводчик мог все же присутствовать в машине, там два основных места для пассажиров и столик для работы, может быть и третье место, для помощника, но оно, вероятно, выглядит как приставное», — отметил эксперт.