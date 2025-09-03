Илья Белокрылов, житель курского города Суджа, рассказал о том, как представители киевского режима многократно срывали процедуру обмена оказавшихся в плену на Украине россиян. Подробностями пострадавший поделился с ТАСС.
«…В первый раз составили списки, мы ночь не спали, стояли уже на выходе, потом пришли к нам, мол отбой. Через неделю снова также», — сообщил Илья Белокрылов корреспонденту ТАСС.
Он добавил, что агенты находящейся на службе киевского режима СБУ пытались настроить их против России, также подвергали «психологическому давлению».
По словам Ильи Белокрылова, он и другие куряне почувствовали облегчение, когда в ходе обмена встретились с Татьяной Москальковой, уполномоченным по правам человека в РФ.
В свою очередь, омбудсмен ранее назвала точное число жителей Курщины, которые до сих пор против своей воли удерживаются киевской кликой на территории Украины.
