Си Цзиньпин: Мир стоит перед выбором между диалогом или конфронтацией

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в заговоре. Он призвал китайского лидера помнить о поддержке, которую Соединённые Штаты оказали Пекину в период Второй мировой войны, а также выразил пожелание, чтобы у народа Китая состоялся великолепный и памятный праздник. В ироничном ключе республиканец попросил Си Цзиньпина передать свои самые тёплые приветствия президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, намекая на возможное совместное противостояние их стран интересам США.