Си Цзиньпин: Мир стоит перед выбором между диалогом или конфронтацией

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду отметил, что человечество снова сталкивается с выбором между миром или войной, диалогом или конфликтом. Этот комментарий прозвучал на открытии торжеств, посвященных 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне.

Источник: Life.ru

«Сегодня всему миру предстоит сделать выбор в условиях противоречий, таких как мир и война, диалог или конфликт», — заявил Си Цзиньпин во время парада.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в заговоре. Он призвал китайского лидера помнить о поддержке, которую Соединённые Штаты оказали Пекину в период Второй мировой войны, а также выразил пожелание, чтобы у народа Китая состоялся великолепный и памятный праздник. В ироничном ключе республиканец попросил Си Цзиньпина передать свои самые тёплые приветствия президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, намекая на возможное совместное противостояние их стран интересам США.

