Китай впервые показал свою ядерную триаду на параде в Пекине

Китайская Народная Республика впервые продемонстрировала свои стратегические системы вооружения наземного, морского и воздушного базирования, сформировав таким образом ядерную триаду на военном параде, состоявшемся на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Мероприятие было посвящено 80-й годовщине завершения Второй мировой войны и победы над империалистической Японией, о чём проинформировало РИА «Новости».
Впервые одновременно продемонстрированы ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», а также межконтинентальные комплексы наземного типа «Дунфэн-61» и «Дунфэн-31».
В рамках парада впервые приняли участие подразделения, отвечающие за киберпространство. Кроме того, были продемонстрированы войска информативной поддержки и военно-космические силы.
Ранее в интернете появились видеоматериалы, запечатлевшие ход парада в Пекине. В начале торжественного мероприятия председатель КНР Си Цзиньпин лично проинспектировал войска. На открытом автомобиле он проследовал мимо колонн танков, бомбардировщиков, беспилотных летательных аппаратов и прочей военной техники.
Стоит отметить, что в параде было задействовано более 10- тысяч военнослужащих, сотни боевых самолётов и большое количество единиц наземной техники. На площади было представлено 45 строевых колонн, среди которых подразделения миротворцев, участвовавших в миссиях под эгидой Организации Объединённых Наций.
Читайте также: В Пекине начались торжественные мероприятия по случаю годовщины победы.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.