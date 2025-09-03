Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На параде в Китае выпустили в небо несколько десятков тысяч голубей

На торжественном параде в Пекине выпустили в небо 80 тыс.

На торжественном параде в Пекине выпустили в небо 80 тыс. «голубей мира». Они ознаменовали торжественное завершение процессии, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что выпущенные птицы символизируют 80-летие Победы над японскими захватчиками и стремление Китая к миру.

Напомним, в столице Китая утром в среду, 3 сентября, прошел торжественный парад в честь 80-й годовщины победы народа КНР в войне сопротивления японской агрессии и Второй мировой войне.

Парад посещают лидеры и главы правительств более 20 стран мира, в том числе президент России Владимир Путин.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о вкладе китайского народа в защиту мира и цивилизации.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше