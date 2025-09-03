На параде в Китае выпустили в небо несколько десятков тысяч голубей

На торжественном параде в Пекине выпустили в небо 80 тыс. «голубей мира». Они ознаменовали торжественное завершение процессии, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что выпущенные птицы символизируют 80-летие Победы над японскими захватчиками и стремление Китая к миру.
Напомним, в столице Китая утром в среду, 3 сентября, прошел торжественный парад в честь 80-й годовщины победы народа КНР в войне сопротивления японской агрессии и Второй мировой войне.
Парад посещают лидеры и главы правительств более 20 стран мира, в том числе президент России Владимир Путин.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о вкладе китайского народа в защиту мира и цивилизации.
