Блохин: слухи о смерти Трампа появляются из-за политической борьбы в США

«Эти слухи нужно воспринимать как элемент внутриполитической борьбы. Каждая из сторон пытается дискредитировать друг друга, особенно перед промежуточными выборами. Кстати, подобные ситуации были еще во время правления экс-президента США Джо Байдена. Тогда тоже говорили, что он якобы умер. И эти сведения распространяли медиа, связанные с Республиканской партией. Сейчас все наоборот», — отметил Блохин.