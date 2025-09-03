Блохин: слухи о смерти Трампа появляются из-за политической борьбы в США

Появляющиеся слухи о смерти президента США Дональда Трампа являются элементом внутриполитической борьбы в стране, где каждая из сторон — республиканцы и демократы — пытаются дискредитировать друг друга, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Константин Блохин.
Напомним, ранее в Сети стремительно начали распространяться сообщения о якобы кончине Трампа. Данные подкреплялись информацией о том, что глава США некоторое время не появлялся на публике, а на его руке за несколько дней до этого заметили большой синяк.
Однако 1 сентября Трамп лично прокомментировал слухи о своей смерти, подчеркнув, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше.
«Эти слухи нужно воспринимать как элемент внутриполитической борьбы. Каждая из сторон пытается дискредитировать друг друга, особенно перед промежуточными выборами. Кстати, подобные ситуации были еще во время правления экс-президента США Джо Байдена. Тогда тоже говорили, что он якобы умер. И эти сведения распространяли медиа, связанные с Республиканской партией. Сейчас все наоборот», — отметил Блохин.
По словам политолога, подобные методы «грязной борьбы» будут усиливаться по мере приближения к промежуточным выборам в Конгресс, а потом и к президентским выборам.
