Туркмения и Китай подписали ряд двусторонних соглашений

Итогом переговоров стало подписание ряда меморандумов о взаимопонимании. В их число вошли соглашение о сотрудничестве между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Университетом Ланьчжоу, а также документ в сфере интеллектуальной собственности, заключённый между Министерством финансов и экономики Туркменистана и соответствующим ведомством КНР.
Культурная и медийная сферы также были укреплены меморандумами между Музеем изобразительных искусств Туркменистана и Национальным музеем Китая, а также между туркменской редакцией электронного издания Altyn asyr и китайской газетой «Жэньминь жибао».
Ранее в кулуарах торжественных мероприятий в Пекине состоялась краткая беседа президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Общение между политиками произошло непосредственно перед началом парада. В ходе состоявшегося разговора Ким Чен Ын выразил заинтересованность в укреплении двусторонних отношений и пригласил Александра Лукашенко посетить КНДР с визитом в любой удобный для него момент.