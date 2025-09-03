Изоляция провалилась: эксперт объяснил бешенство Запада из-за саммита ШОС

В китайском Тяньцзине 31 августа — 1 сентября прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который в СМИ окрестили исторической встречей. Он стал крупнейшим за всю историю объединения, в нем приняли участие более 30 глав государств и международных организаций.
Саммит ШОС стал знаковым событием в процессе формирования многополярного мирового порядка. Он продемонстрировал полный провал попыток Запада навредить России, Китаю и объединению в целом.
Западу не удалось изолировать Россию.
Саммит ШОС показал, что попытки Запада изолировать Россию провалились, заявил политолог Константин Блохин.
«Запад в попытке изолировать Россию, на самом деле, показал, что он сам себя изолировал от всех остальных. Ключевые страны Глобального Юга, то есть Россия, Китай, Индия, имеют прекрасные отношения между собой. И плюс все больше и больше желающих присоединиться к формату ШОС. Негодование Запада вызвано именно этими причинами», — отметил Блохин.
По его словам, Запад обособленно держится в попытке как-то Россию ослабить, а на самом деле ослабляет лишь себя.
Более того, издание The New York Times по итогам саммита написало, что отношение к российскому лидеру Владимиру Путину на мировой арене становится все более теплым, главы государств охотно встречаются с ним.
Что будет с Украиной после саммита ШОС.
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что саммит ШОС заставит США выйти из украинского конфликта.
По его словам, саммит продемонстрировал единство Евразии против США и свел на нет угрозы американского лидера Дональда Трампа о вторичных санкциях против России, Китая и Индии.
Блохин в свою очередь считает, что причиной выхода США из украинского урегулирования станет отсутствие выгод для Белого дома.
«США выйдут из украинского конфликта не из-за итогов саммита, а из-за затянувшегося мирного процесса и отсутствия выгоды для страны. Причина не в самом саммите, а в усталости администрации от урегулирования, которое не приносит конкретных выгод США», — сказал он.
Что в западной прессе говорят о саммите ШОС.
Западные СМИ продолжают обсуждать прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества. Журнал Newsweek написал, что саммит показал единство лидеров России, Китая и Индии в противостоянии Западу и установленному им миропорядку.
Британские журналисты охарактеризовали встречу в Китае как удар по имиджу Великобритании, называя происходящее «двойным унижением» США, чьи попытки изолировать Москву и надавить на Пекин провалились.
В американской прессе считают, что саммит ШОС бросает вызов доминированию США и может придать большой вес китайскому видению мира.
Bloomberg обратило внимание на символические жесты в ходе саммита: часовой разговор Путина и Моди в российском лимузине, совместные улыбки лидеров трёх стран. Агентство окрестило общение лидера РФ и премьера Индии в Aurus «лимузинной дипломатией Путина».