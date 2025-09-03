Изоляция провалилась: эксперт объяснил бешенство Запада из-за саммита ШОС

«Запад в попытке изолировать Россию, на самом деле, показал, что он сам себя изолировал от всех остальных. Ключевые страны Глобального Юга, то есть Россия, Китай, Индия, имеют прекрасные отношения между собой. И плюс все больше и больше желающих присоединиться к формату ШОС. Негодование Запада вызвано именно этими причинами», — отметил Блохин.