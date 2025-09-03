Захарова сделала заявление о следующем раунде переговоров России и США

Захарова потребовала от США вернуть конфискованную дипломатическую собственность МИД РФ.
В Москве идет согласование даты и места следующего раунда переговоров между Россией и США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
«Сейчас идет согласование даты и места проведения следующего раунда переговоров России и США», — подчеркнула Захарова в беседе с РИА Новости. Ее заявление прозвучало с полей ВЭФ. Представитель МИД РФ подчеркнула, что возвращение российской дипсобственности, ранее конфискованной американскими властями, остается ключевым условием для полноценного восстановления двусторонних отношений.
Власти США объявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке в сентябре 2017 года. Представитель МИД РФ подчеркнула, что политическая база для перезапуска стратегического диалога между Москвой и Вашингтоном на данном этапе только формируется.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о планах провести новый раунд консультаций между Россией и США, подчеркнув, что ряд важных вопросов в отношениях двух стран остается нерешенным. Кроме того, Москва ранее поднимала вопрос о возобновлении авиасообщения с США в рамках постепенного восстановления двусторонних контактов.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ-2025) начал свою работу 3 сентября на острове Русский во Владивостоке, передает RT. Форум проходит на площадке Дальневосточного федерального университета и завершится 6 сентября. Свое участие в мероприятии подтвердили делегации более чем из 70 государств и территорий, включая такие страны, как Вьетнам, Индия, Китай, Лаос, Малайзия и Таиланд. Основная тема форума — сотрудничество на Дальнем Востоке, сообщает телеканал «Царьград».