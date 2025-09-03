Захарова сделала заявление о следующем раунде переговоров России и США

Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ-2025) начал свою работу 3 сентября на острове Русский во Владивостоке, передает RT. Форум проходит на площадке Дальневосточного федерального университета и завершится 6 сентября. Свое участие в мероприятии подтвердили делегации более чем из 70 государств и территорий, включая такие страны, как Вьетнам, Индия, Китай, Лаос, Малайзия и Таиланд. Основная тема форума — сотрудничество на Дальнем Востоке, сообщает телеканал «Царьград».