Политолог Демидов связал пропажу Трампа с проходящим в КНР саммитом ШОС

Специалист отметил, что США и Индия — давние партнеры, которых связывают напряженные отношения.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп мог пропасть из публичного поля и породить тем самым слухи о своей смерти из-за проходящего в Китае саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Владимир Демидов.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о возможной смерти Трампа. Данные подкреплялись сведениями о том, что глава США некоторое время не появлялся на публике, а на его руке за несколько дней до этого заметили большой синяк.

Однако 1 сентября Трамп лично прокомментировал эти слухи, подчеркнув, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше.

«Вероятно, причина исчезновения Трампа связана с саммитом ШОС и напряжёнными отношениями с давним партнёром — Индией. Судя по всему, Трамп оказал слишком сильное давление на Индию, что привело к показательным совместным заявлениям председателя КНР СИ Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского лидера Владимира Путина», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Трамп пришел в ярость после проходки Путина и Моди под руку в КНР. Президент США также заявил, что отношения США и Индии сейчас похожи на «одностороннюю катастрофу».

