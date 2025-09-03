Политолог Демидов связал пропажу Трампа с проходящим в КНР саммитом ШОС

Президент США Дональд Трамп мог пропасть из публичного поля и породить тем самым слухи о своей смерти из-за проходящего в Китае саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Владимир Демидов.
Напомним, ранее в Сети появилась информация о возможной смерти Трампа. Данные подкреплялись сведениями о том, что глава США некоторое время не появлялся на публике, а на его руке за несколько дней до этого заметили большой синяк.
Однако 1 сентября Трамп лично прокомментировал эти слухи, подчеркнув, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше.
«Вероятно, причина исчезновения Трампа связана с саммитом ШОС и напряжёнными отношениями с давним партнёром — Индией. Судя по всему, Трамп оказал слишком сильное давление на Индию, что привело к показательным совместным заявлениям председателя КНР СИ Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского лидера Владимира Путина», — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что Трамп пришел в ярость после проходки Путина и Моди под руку в КНР. Президент США также заявил, что отношения США и Индии сейчас похожи на «одностороннюю катастрофу».