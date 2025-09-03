Мировые СМИ активно следили за парадом в Пекине с участием Путина

«В среду Китай начал военное представление, которое пройдет в церемониальном центре столицы, с участием истребителей, танков и новейших образцов китайской военной техники в рамках самой амбициозной демонстрации силы и дипломатического влияния страны за многие годы», — пишет американская газета New York Times.
Times of India подчеркивает, что парад посетили многие зарубежные гости.
«Около двух десятков иностранных лидеров присутствуют (на параде — ред.), стремясь укрепить связи с Пекином на фоне напряженной ситуации с пошлинами США», — говорится в публикации издания.
Газета при этом называет лидера КНДР Ким Чен Ына, президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана гостями, «за которыми следят больше всего».
«Господин (председатель КНР — ред.) Си Цзиньпин направил “теплое приветствие” иностранным гостям», — пишет британская Telegraph.
Guardian обращает внимание, что лидеры Китая, России и КНДР были сфотографированы идущими на парад вместе.
«Это сенсационное изображение было показано на больших экранах в Пекине», — отмечает газета.
Газета добавляет, что главы трех стран «возглавили группу из более чем 20 мировых лидеров», направляясь к трибуне на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Американский телеканал CNN обратил особое внимание на парадный церемониальный шаг китайских военных.
«Одной из отличительных черт любого китайского военного парада является строй солдат, идущих в идеальном унисоне печатным шагом, и сегодняшнее грандиозное представление не является исключением», — сообщает телеканал.
Пресса пишет и о высоком уровне безопасности мероприятия.
«На параде обеспечен жесткий контроль, установлены барьеры, которые держат общественность на расстоянии, а предприятия, расположенные вдоль маршрута, закрыты до окончания мероприятия», — отмечает Times of India.
New York Times пишет о символичности всех торжественных мероприятий в Пекине.
«Событие было наполнено символизмом. Высокопоставленные китайские чиновники, действующие и отставные, собрались на трибуне у Врат Небесного Спокойствия над большим портретом Мао Цзэдуна», — резюмирует издание.