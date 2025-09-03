Лукашенко заявил о незаменимости России для Белоруссии

Российскую Федерацию для Белоруссии невозможно заменить никаким другим государством. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Особенно значимо, что мы встречаемся сегодня. Если говорить о двусторонних отношениях, то у нас, как я выяснил при недавнем анализе, меньше проблемных моментов, чем с Китаем, их практически нет, отметил Лукашенко.
Однако он добавил, что в отношениях с КНР им было выявлено три сложных вопроса. Руководитель Белоруссии пообещал подробно проинформировать о них российскому президенту в дальнейшем.
Также Лукашенко сообщил о намерении обсудить с Путиным перспективы взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Белорусский лидер подчеркнул, что российский президент поддержал хорошую китайскую инициативу в сфере глобального управления.
Добавим, 2 сентября 2025 года появилась информация о предстоящей встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Пекине. Отмечалось, что продолжительность переговоров пока оставалась неизвестной. При этом высказывались предположения, что президенты двух государств затронут вопрос урегулирования украинского конфликта.
