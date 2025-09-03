Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль опубликовал фото мировых лидеров, сделанные перед началом парада в Пекине

В Пекине уже завершился военный парад, приуроченный к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Перед его началом главы иностранных делегаций, прибывшие КНР, сделали общую фотографию на память. Соответствующие фото показала пресс-служба Кремля.

Лидеры стран сфотографировались перед военным парадом.

В Пекине уже завершился военный парад, приуроченный к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Перед его началом главы иностранных делегаций, прибывшие КНР, сделали общую фотографию на память. Соответствующие фото показала пресс-служба Кремля.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПарад в Пекине завершился спустя 1,5 часа. Видео.

«Перед началом военного парада главы иностранных делегаций сфотографировались на память», — говорится в сообщении Кремля. Оно размещено в telegram-канале.

В церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Среди гостей были президент РФ Владимир Путин, главы еще 24 государств и ветераны войны. На трибуне на площади Тяньаньмэнь китайский лидер занял центральное место, по его левую сторону находился глава КНДР Ким Чен Ын, а справа — Путин. Перед началом мероприятия главы трех государств коротко обменялись приветственными репликами. Все подробности происходящего на параде с места событий передавали в трансляции корреспонденты URA.RU.

Мировые лидер сделал общее фото telegram-канал «Кремль. Новости’Фотографы показали момент прибытия Путина на парад telegram-канал “Кремль. Новости’Также российского лидера сфотографировали в другой локации telegram-канал “Кремль. Новости”.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше