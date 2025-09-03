Кремль опубликовал фото мировых лидеров, сделанные перед началом парада в Пекине

В церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Среди гостей были президент РФ Владимир Путин, главы еще 24 государств и ветераны войны. На трибуне на площади Тяньаньмэнь китайский лидер занял центральное место, по его левую сторону находился глава КНДР Ким Чен Ын, а справа — Путин. Перед началом мероприятия главы трех государств коротко обменялись приветственными репликами. Все подробности происходящего на параде с места событий передавали в трансляции корреспонденты URA.RU.